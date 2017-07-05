За пять месяцев в Испании побывали более 300 тысяч российских туристов

Турпоток из России в Испанию за первые пять месяцев текущего года вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Всего с января по май в Испании отдохнули 305,1 тыс. российских туристов, сообщает Национальный институт статистики. В мае турпоток вырос на 4,7% - в стране побывали 81,7 россиян.

Всего за пять месяцев в Испании отдохнули 27,933 млн иностранных туристов (на 11,6% больше, чем в прошлом году). Как обычно, основную их массу составляли британцы (каждый десятый турист), немцы (7,6% отдыхающих) и французы (каждый двадцатый турист).

Самыми популярными регионами среди иностранцев стали Каталония, Канары и Андалусия.