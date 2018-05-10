В Марбелье пройдет русский фестиваль-пикник

20 мая в Марбелье состоится яркое гастрономическое событие на побережье Коста дель Соль – IV FESTIVAL PICNIC 2018. Организаторы: русское радио Fresh.fm и туристический гид Светлана Калениченко.

Праздник пройдёт при поддержке мэрии Марбельи, в частности, при активном участии Департамента по туризму. В программе мероприятия традиционно аниматоры компании по организации праздников “Party Team” проведут эстафету «Папа, мама, я – спортивная семья!». Семьи победителей будут награждены дипломами фестиваля и путешествиями по Андалусии в рамках проекта «Воскресный вояж». Руководителя проекта – туристический гид Светлана Калениченко и International Golf Kids Club El Campanario. Детский концерт подготовят воспитанники образовательных центров побережья Коста дель Соль, досуга и отдыха. В программе фестиваля-пикника заявлено о проведении нового развлечения «граффити». Идея принадлежит организаторам торжества, а воплотит её компания «Home and Help», которая обеспечит все необходимым. Дети примут участие в мастер-классе, который продемонстрирует азы настенной живописи. Ребята создадут фотоколл мероприятия. Он станет фоном для фотоссесий, презентаций, награждений.

Дети весь день будут заняты на развлекательных площадках праздника от центров «Mundo Mania», «Zeon» - виртуальная реальность, лазерный пейнтбол - «Laser Wars Marbella».

Кульминацией праздника станут гриль-битва и праздный концерт, где выступят аматоры сцены и профессионалы.

Гриль-битва пройдёт при поддержке трёх ведущих ресторанов Марбельи: испанского «GLOTON» и аргентинского «El Gaucho de Banus», а также пляжного клуба «Bronzzzano». Компетентное жюри определит лучших в номинации «Лучший шашлык», «Лучший гарнир к шашлыку», «Экстравагантная подача». Победителей ждут диплом IV FECTIVAL PICNIC 2018 и ужин на двоих в ресторане-спонсоре.

Праздничный концерт – это всякий раз музыкальный подарок от радио Fresh.fm. В программе выступит заслуженная артистка Украины Ольга Юнакова, певица из Белоруси – Анастасия Минская, ожидается приезд из Лондона Алексы Пол. Звукорежиссёр концерта – Георгий Томюк.

Проект «Цветы артистам» поддержали салон по ремонту автомобилей «Tecnocar», мебельный магазин «MH design» и агентство недвижимости «Casafirst».

На празднике будет работать выездная торговля ресторанов-спонсоров фестиваля – ресторан «Tbilisi Cafe», фабрики пива «Savis» и «Sher Hof 1516», бары «Tal Cual» и «The hot dog bar».

Ярмарка товаров и услуг – это кладезь полезной информации для проживающих на Коста дель Соль. В ней примут участие школа профессионального обучения «Renova Termal», строительная компания «Corona», транспортная компания «Mudanza_CDS», парикмахерская «PLATINUM», медицинская клиника «Boris».

Партнёры праздника, участники концерта, спортивной эстафеты и гриль-битвы получат фирменные шляпы IV FESTIVAL PICNIC 2018! Этот проект вот уже во второй раз поддержали Luks Marbella Investors Club и руководство региона Галисия, в частности Департамент по туризму Mancomunidade Salnes (Galicia), ассоциация Сальнес.

Вход свободный и бесплатный! Возьмите на заметку: 20 мая, в 12 часов, природный парк Вигиль дэ Киньонес, Марбелья, фестиваль-пикник. Подробности - на сайте www.festivalpicnic.com