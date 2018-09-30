В Малагу начали летать самолёты из Беларуси

На постоянной основе рейсы Минск-Малага будут выполняться с мая по октябрь, начиная со следующего года.

В отделе туризма Коста-дель-Соль назвали это событие большим шагом, который позволит повысить конкурентоспособность провинции на международном рынке.

Первым рейсом в главный город побережья Коста-дель-Соль прибыло 120 человек, среди которых руководство и сотрудники беларусских турагентств, а также журналисты. Они приняли участие в промо-туре, организованном туроператором Peace Tour в сотрудничестве с компанией Turismo Costa del Sol и мэрией Малаги. Кроме того, в числе пассажиров рейса было 34 гольфиста, которые прибыли на андалусское побережье не только в ознакомительных целях, но и для участия в церемонии открытия беларусско-испанского турнира по гольфу.

В аэропорту самолёт национальной авиакомпании встречал посол Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павел Латушко, представители компании Turismo Andaluz и мэрии Малаги.

Латушко заявил, что Беларусь считает Испанию одним из важнейших партнёров в Европейском союзе, отметив развитие экономических и гуманитарных связей, в том числе с испанскими регионами. Он добавил, что Испания является одним из главных направлений среди беларусских туристов.