В Каталонии русская девушка зарезала приёмную мать

53-летняя жительница Баньолеса (Жирона) была убита в среду, 9 января, своей 17-летней приёмной дочерью из России.

Девушка по имени Саша оставила у тела записку, в которой призналась, что именно она совершила преступление. Также она указала адрес места, где собиралась покончить жизнь самоубийством после содеянного.

Тело Карме Пелач с многочисленными ножевыми ранениями обнаружил старший брат девушки, родной сын убитой. Сообщается, что смертельным для женщины стал глубокий порез на шее.

Убийцу обнаружили спустя сутки в Пладжа-де-Аро, в другом доме, принадлежавшем семье. Она была арестована.

El Español приводит слова друзей семьи, которые говорят, что между матерью и приёмной дочерью нередко происходили ссоры и громкие скандалы, хотя подобного исхода никто не ожидал. Также известно, что у девушки были проблемы психологического характера.