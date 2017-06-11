В Испанию прибыли первые украинцы без виз

Вступил в законную силу безвизовый режим между Украиной и Европой. В Испанию уже прибыли первые граждане Украины без виз, только с биометрическими паспортами. Никаких проблем при прохождении контроля у них не возникло, заявила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

Точных данных о числе прибывших она не назвала. "Но возле нас здесь находятся около 20 человек. Из них по меньшей мере десять — безвизовые", - цитирует генконсула портал "112 Украина". Кроме того, по ее словам, в Барселону в ближайшее время прилетит еще один самолет из Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Испании не ожидает массового наплыва нелегальных мигрантов из Украины после отмены визового режима.