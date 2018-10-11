В Испании выбрали лучший «русский салат»

В Сан-Себастьяне прошёл Первый конкурс «русского салата» в рамках кулинарной выставки San Sebastian Gastronomika.

Победителем стал шеф-повар бара Tapas 24 в Барселоне Карлес Абельян. Рецепт каталонца включал картофель, морковку, тунец, оливки и майонез. По его словам, секрет блюда заключается в принципе «меньше – больше».

В Испании «русский салат», который является родственником «оливье», готовят по самым разным рецептам: с зелёным горошком, спаржей, рыбой и другими ингредиентами. Полёт фантазии участников конкурса также включал неожиданные решения: морской ёж, хамон, тёмный майонез или сырая рыба бонито.

В конкурсе приняли участие повара из таких заведений, как Ezkurra (Сан-Себастьян), Uvedoble (Малага), Habitual (Валенсия), Gloria (Овьедо), Gresca (Барселона), Tapas 24 (Барселона), La Bomba Bistrot (Мадрид), Casa Rafa (Мадрид), La Garrocha (Вальядолид), El Peculiar (Ла-Корунья), Tribeca (Севилья) и La Cosmopolita (Малага).