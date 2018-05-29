В Испании появится мобильный оператор для русских

Группа операторов связи Ahímás готовится к запуску нового проекта, ориентированного на русскоговорящих жителей Испании. Услуги будут включать широкополосный доступ в Интернет, мобильную связь и телевизионные каналы.

Новый мобильный оператор получил название Nash. Как сообщили в компании, обслуживать русскоговорящих клиентов будет специальный колл-центр в Мадриде.

Руководство компании также отметило, что в стране уже работают аналогичные операторы для румын и китайцев, но для русских это будет новинкой. В Ahímás входит более десятка локальных операторов, и в ближайшее время планируется присоединение ещё одной крупной компании, хорошо зарекомендовавшей себя в Андалусии и Леванте. К 2020 году группа планирует расшириться до 35 операторов.

Ahímás начала работать год назад и располагает собственной оптоволоконной сетью, которая охватывает 90 тысяч объектов, включая жилые и коммерческие помещения. В 2017 году число клиентов Ahímás достигло 45 тысяч человек, компания заработала 12 млн евро и получила 3,5 млн евро прибыли.