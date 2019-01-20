Товарооборот между Испанией и Россией увеличился на 10%

В первые 11 месяцев 2018 года товарооборот между Испанией и Россией вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 5,3 млрд долларов.

Данные, представленные российской Федеральной таможенной службой, говорят о том, что экспорт из РФ в Испанию в период с января по ноябрь прошлого года составил 2,1 млрд долларов, в то время как годом ранее он был на 10,2% ниже и составлял 1,9 млрд долларов.

Из Испании в Россию за 11 месяцев 2018 года было поставлено товаров и услуг на 3,1 млрд долларов, что свидетельствует о росте в 10,8%. За аналогичный период предыдущего года экспорт составил 2,8 млрд долларов.

Доля Испании во внешней торговле России составляет 0,9%. Этот показатель остался неизменным в сравнении с предыдущим годом.