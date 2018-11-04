Торговый оборот между Испанией и Россией может превысить 6 млрд евро

Объём торговли между Испанией и Россией в 2018 году может превысить 6 млрд евро, по мнению посла РФ в Мадриде Юрия Корчагина.

По словам российского дипломата, двусторонняя торговля демонстрирует тенденцию к росту на протяжении последних двух лет. Он отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами продолжают развиваться, несмотря на санкции со стороны Евросоюза. Корчагин заявил, что до введения санкций торговой оборот составлял, по разным данным, от 11 до 15 млрд евро, а после сократился на 5 млрд евро.

Корчагин привёл данные о том, что испанские экспортёры фруктов и овощей только в 2014-2015 потеряли 785 млн евро из-за решения Брюсселя. В то же время, он считает маловероятным то, что поставщики смогут вернуть себе утраченные позиции, поскольку Россия активно развивает сельскохозяйственный сектор в последние годы.

Дипломат также напомнил, что в этом году в Испанию начались поставки газа с полуострова Ямал. Он называл этот проект важным и выгодным для обеих сторон. Соглашение, подписанное пять лет назад, предполагает, что Россия должна поставить в Испанию 3 млрд кубических метров газа до 2041 года.