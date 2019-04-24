СПбГУ открывает представительство в Барселоне

25 апреля в Русском доме в Барселоне состоится открытие представительства Санкт-Петербургского государственного университета, сообщили в среду в пресс-службе СПбГУ.
Совместный проект станет точкой притяжения для всех, кому интересно ближе познакомиться с научными достижениями и образовательными программами СПбГУ. Здесь будут проводить круглые столы, выставки, фестивали и открытые лекции знаменитых универсантов, а также организуют курсы и тестирование по русскому языку как иностранному.
Торжественная церемония начнётся с лекции члена-корреспондента Королевской галисийской академии, доцента кафедры романской филологии СПбГУ Елены Зерновой «Каталонистика в Санкт-Петербургском университете: история и современность». Отметим, что исследователь стала первым российским ученым, который вошел в состав основанного в 1906 году престижного научного учреждения Испании. В 2019 году Елена Зернова была посвящена в члены ордена Виейра за вклад в развитие культуры и популяризацию монитарных языков Испании.
В холле Русского дома откроется выставка об истории и современности Санкт-Петербургского государственного университета, рассказывающая о выдающихся выпускниках, Нобелевских лауреатах СПбГУ и о сотрудничестве Университета с ведущими испанскими вузами и научными центрами. К тому же в этот день состоится подписание соглашения об открытии на базе Русского дома в Барселоне Представительства и Центра тестирования по русскому языку как иностранному СПбГУ.
В торжественной церемонии примут участие:
и другие гости.
Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет активно сотрудничает с 16 вузами и научно-исследовательскими организациями Испании, среди которых Барселонский университет, Мадридский политехнический университет, Университет Сантьяго-де-Компостела и многие другие. За последние несколько лет учёные СПбГУ приняли участие в подготовке более 500 научных статей в соавторстве с коллегами из более 60 научных центров и университетов Испании.
Отметим, что испанский язык в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете преподается с 1935 года, а испанское отделение кафедры романской филологии по праву считается колыбелью отечественной испанистики в Советском Союзе и Российской Федерации. Сегодня изучать испанский язык в качестве основного есть возможность у специалистов по международным отношениям, а в качестве электива — практически у всех студентов СПбГУ.
Программа мероприятия:
Начало мероприятия: 25 апреля, 18:00 (по местному времени)
Место проведения: Русский дом в Барселоне, Carrer de Josep Anselm, Clavé, 31, 08002, Barcelona.Темы: Русская Испания Барселона