СПбГУ открывает представительство в Барселоне

Совместный проект станет точкой притяжения для всех, кому интересно ближе познакомиться с научными достижениями и образовательными программами СПбГУ. Здесь будут проводить круглые столы, выставки, фестивали и открытые лекции знаменитых универсантов, а также организуют курсы и тестирование по русскому языку как иностранному.

Торжественная церемония начнётся с лекции члена-корреспондента Королевской галисийской академии, доцента кафедры романской филологии СПбГУ Елены Зерновой «Каталонистика в Санкт-Петербургском университете: история и современность». Отметим, что исследователь стала первым российским ученым, который вошел в состав основанного в 1906 году престижного научного учреждения Испании. В 2019 году Елена Зернова была посвящена в члены ордена Виейра за вклад в развитие культуры и популяризацию монитарных языков Испании.

В холле Русского дома откроется выставка об истории и современности Санкт-Петербургского государственного университета, рассказывающая о выдающихся выпускниках, Нобелевских лауреатах СПбГУ и о сотрудничестве Университета с ведущими испанскими вузами и научными центрами. К тому же в этот день состоится подписание соглашения об открытии на базе Русского дома в Барселоне Представительства и Центра тестирования по русскому языку как иностранному СПбГУ.

В торжественной церемонии примут участие:

Николай Кропачев, ректор СПбГУ

Анна Силюнас, Генеральный Директор Русского дома

Александр Панков, Генеральный консул Российской Федерации в Барселоне

Доктор Хуан Элиас Гарсия, Ректор Барселонского университета

Елена Зернова, доцент СПбГУ, член-корреспондент Королевской галисийской академии

и другие гости.

Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет активно сотрудничает с 16 вузами и научно-исследовательскими организациями Испании, среди которых Барселонский университет, Мадридский политехнический университет, Университет Сантьяго-де-Компостела и многие другие. За последние несколько лет учёные СПбГУ приняли участие в подготовке более 500 научных статей в соавторстве с коллегами из более 60 научных центров и университетов Испании.

Отметим, что испанский язык в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете преподается с 1935 года, а испанское отделение кафедры романской филологии по праву считается колыбелью отечественной испанистики в Советском Союзе и Российской Федерации. Сегодня изучать испанский язык в качестве основного есть возможность у специалистов по международным отношениям, а в качестве электива — практически у всех студентов СПбГУ.

Программа мероприятия:

18:00 Лекция Елены Зерновой «Каталонистика в Санкт-Петербургском университете: история и современность»



19:00 Начало торжественной Церемонии открытия Представительства СПбГУ в Русском доме в Барселоне



19:45 Презентация проекта «Представительство СПбГУ в Русском доме в Барселоне»



19:55 Церемония подписания соглашения об открытии Представительства и Центра тестирования по русскому языку как иностранному СПбГУ на базе Русского дома в Барселоне



20:00 Концерт — романсы Сергея Рахманинова

Начало мероприятия: 25 апреля, 18:00 (по местному времени)

Место проведения: Русский дом в Барселоне, Carrer de Josep Anselm, Clavé, 31, 08002, Barcelona.