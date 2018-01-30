СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью

Аликанте переживает строительный бум. Провинция занимает третье место в Испании по количеству сделок купли-продажи недвижимости, уступая по этому показателю лишь Барселоне и Мадриду.

Аликанте традиционно привлекает внимание иностранных инвесторов, в первую очередь, немцев и британцев. В то же время, по данным Объединения агентов недвижимости Аликанте, в последние два года в регионе приобрели жильё представители 125 разных национальностей. Как пишет La Información, среди них особо выделяются жители России, которых Коста-Бланка привлекает климатом, а также набирающим обороты рынком элитного жилья. По словам специалистов, порядка 35% объектов жилой недвижимости в Аликанте в прошлому году было приобретено россиянами.

Отмечается, что этот регион привлекателен ещё и тем, что он предлагает такие же условия, как в Марбелье, но по более доступным ценам. Элитное жильё, которое интересует русских в первую очередь, в Аликанте можно приобрести гораздо дешевле, чем в Марбелье. Аликанте также более популярен среди молодёжи, средний возраст местной публики не превышает 35 лет.

По словам экспертов, регион адаптируется к этим изменениям, и многие заведения предлагают информацию на русском языке, а также нанимают русскоязычный персонал.

Рост продаж недвижимости в Аликанте наблюдается пятый год подряд. Даже на пике кризиса в 2012 году на фоне общего падения на рынке недвижимости, которое по стране составило 13%, в Аликанте был зафиксирован небольшой рост в 0,19%. Цены на жильё в провинции ежегодно растут на 10%.

По данным специалистов, инвесторы из России предпочитают приобретать недвижимость в прибрежных районах Марина-Альта (Кампельо, Хавеа, Альтеа, Морайра и Дениа). В этой части Аликанте в 2017 году был зафиксирован 30-процентный рост числа сделок. Особой популярностью пользуется жильё с видом на море, также среди предпочтений россиян выделяется современный дизайн, обустроенные зоны общественного пользования, включая бассейны и детские площадки, кухни, совмещённые с гостиной, и не менее 4 спален.