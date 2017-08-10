СМИ: русские приезжают в Каталонию отдыхать и остаются здесь жить

Многие туристы из России, приезжающие на побережье Коста-Дорада отдохнуть, решают остаться здесь жить, пишет La Vanguardia, подчеркивая, что одним из самых популярных мест стал город Салоу в Таррагоне.

Численность русской общины в провинции начала расти в 2008 году, позже наблюдался некоторый спад интереса к этой местности, а в настоящее время он опять активизировался. Большинство русских, которые остаются в Таррагоне, работают в туристическом секторе. С ростом популярности региона среди выходцев из России возрос и спрос на русскоговорящих специалистов в сфере обслуживания.

Аналогичная тенденция наблюдается на всей территории Каталонии, где официально проживает более 22 400 русских. По своей численности русская община за последние 17 лет поднялась с 30 места на 11 позицию.