СМИ: россияне избили до смерти итальянца в Льорет-де-Мар

В каталонском городе Льорет-де-Мар задержаны трое граждан России - 20, 24 и 26 лет. По данным испанских СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, россияне избили до смерти 22-летнего итальянца на дискотеке.

Инцидент произошел 12 августа, в субботу. Как сообщает La Vanguardia, итальянца били ногами, в том числе по голове. Избиение происходило непосредственно в здании дискотеки. В критическом состоянии молодой человек был доставлен в госпиталь Hospital Josep Trueta в Жироне. Там он позже скончался.

Между тем россияне с места происшествия скрылись. Когда приехала полиция, их уже не было. Однако их довольно быстро удалось найти в районе набережной. Они были задержаны и заключены под стражу.