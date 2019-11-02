РЖД теперь продает билеты на испанские поезда

«Российские железные дороги» (РЖД) с 1 ноября начали продажу билетов на европейские поезда.
С 1 ноября 2019 года АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), являясь агентом Rail Europe, предлагает услугу продажи электронных проездных документов на поезда европейских перевозчиков: Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и другие, говорится в сообщении РЖД.
Продажа билетов осуществляется в билетных кассах и доступна для поездов, курсирующих по территории Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Испании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и др., в том числе абонементных билетов для поездок по Европе (Interrail Рass, FranceRail Pass, Swiss Pass и др).
Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков - за 60 суток).
«На европейских поездах применяется широкий выбор специальных тарифов: дети, молодежь, лица старше 60 лет и другие. Специалисты АО «ФПК» подберут оптимальный маршрут для путешествий по Европе по выгодным ценам», - подчеркнули в РЖД.Темы: Русская Испания