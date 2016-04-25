Русский музей в Малаге посвятит выставку Сервантесу

Филиал Государственного Русского музея в Малаге присоединился к памятным мероприятиям по случаю 400-летней годовщины со дня смерти Мигеля де Сервантеса. Осенью в городе откроется выставка, посетители которой увидят 47 полотен XIX-XX века, связанных как с личностью самого писателя, так и с его наиболее известными героями – Дон Кихотом и Санчо Пансой.

Экспозиция "Сервантес" объединит творения 14 русских художников, в том числе Ильи Репина, Веры Ермолаевой, Степана Галактионова и Гелия Коржева. Они выдержаны в самых разных стилях и техниках – от масляной живописи до акварели и рисунка.

Выставка отразит влияние романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" на русскую культуру: книга нашла призвание не только среди писателей-классиков, но и среди художников. Многие из работ, которые войдут в состав выставки, были созданы как иллюстрации к российским изданиям романа, датирующимся не только XIX веком, но и годами советской власти и современности.