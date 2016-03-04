Русские туристы возвращаются в Испанию

Запрет на полеты в Турцию и Египет может привести россиян в Испанию в 2016 году. Туроператоры уже отмечают растущий спрос.

Число российских туристов в Испании, которое за прошлый год снизилось на 32% начало восстанавливаться не по дням, а по часам, сообщает Российская ассоциация туроператоров. Несмотря на то, что экономическая ситуация в России не улучшается, курс евро не снижается, а зарплаты не растут, регулярное воздушное сообщение с Испанией в январе и феврале значительно улучшилось.

«Предварительные заявки на туры по Испании в этом году превышают прошлогодние показатели на 34%. Большим спросом пользуются побережья Коста-Брава и Коста-Дорада, а также Барселона», - рассказала руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, средняя продолжительность тура – 10-11 ночей, при этом одинаково востребованы отели категорий 3 и 4 звезды.

Оператор Натали Турс тоже отмечает рост. 60% туров зарезервировано на

Коста-Дорада в Каталонии. Популярностью пользуются также Коста-дель-Соль, Канарские и Балеарские острова, особенно Тенерифе и Майорка.

Ассоциация туроператоров предупреждает, что в связи с повышенным спросом цены на эти направления тоже вырастут в ближайшие месяцы.

Возможно, спрос на отдых в Испании возрос в связи с тем, что российские власти ввели запрет на туристические полеты своих граждан в Египет и Турцию.

Кроме того, один из крупнейших российских авиаперевозчиков «Аэрофлот» запускает рейсы в Валенсию и Аликанте с 1 июня. А пляжи этих провинций являются одними из самых популярных среди российских туристов.