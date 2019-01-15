Русская, зарезавшая приёмную мать в Каталонии, отправится в колонию для несовершеннолетних

Суд вынес приговор в отношении 17-летней русской девушки, которая убила свою приёмную мать в доме в Баньолесе (Жирона), где они вместе проживали. Её отправят на полгода в лечебную исправительную колонию для несовершеннолетних. По истечении этого срока её пребывание в центре может быть продлено ещё на три месяца. Предположительно девушка страдает от психического расстройства.
Подсудимая признала свою вину перед судом по делам несовершеннолетних. На следующий день после убийства на месте преступления также была произведена реконструкция событий, во время которой она рассказала, как произошло убийство. Также была проведена психологическая экспертиза.
Убийца заявила, что зарезала мать, потому что сильно разозлилась на неё во время ссоры. До этого она также созналась в убийстве в записке, которая была найдена у тела 53-летней женщины. Девушку задержали в другом доме, принадлежавшем семье, в Платжа-де-Аро.
Десятки местных жителей собрались в пятницу у стен мэрии Баньолеса, чтобы почтить минутой молчания память убитой женщины. Трагедия шокировала небольшой муниципалитет, и местные власти решили объявить в связи с этим двухдневный траур.Темы: Русская Испания