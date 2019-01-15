Русская, зарезавшая приёмную мать в Каталонии, отправится в колонию для несовершеннолетних

Суд вынес приговор в отношении 17-летней русской девушки, которая убила свою приёмную мать в доме в Баньолесе (Жирона), где они вместе проживали. Её отправят на полгода в лечебную исправительную колонию для несовершеннолетних. По истечении этого срока её пребывание в центре может быть продлено ещё на три месяца. Предположительно девушка страдает от психического расстройства.