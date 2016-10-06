Россиянина, впавшего в кому на Майорке, не могут вывезти из страны

Житель Челябинска Андрей Кулясов, который еще 15 сентября впал в кому на Майорке, до сих пор находится в Испании. Как сообщают российские СМИ, все обращения в МЧС, «медицину катастроф» и Минздрав РФ остались без ответа.

В последний день отдыха 52-летнему Кулясову стало плохо, он попал в реанимацию клиники Huaneda, где медики диагностировали церебральное спонтанное внутричерепное кровоизлияние и обширный тромб. Ему сделали операцию и ввели в состояние искусственной комы. Страховая компания «Согласие» перечислила 30 тысяч евро, а родственники заплатили еще 15 тысяч – все свои сбережения.

Отправленные две с лишним недели назад заявки в МЧС, «медицину катастроф» и в Минздрав РФ остались безответными, рассказала порталу URA.Ru его гражданская жена Юлия Коптева. 18 сентября дочь пострадавшего обратилась в МЧС, центр медицины катастроф и в Минздрав РФ с просьбой помочь с перевозкой отца в Россию. Врачи дали разрешение на вылет, но заявка до сих пор «находится на рассмотрении».

Между тем испанские врачи продолжают бороться за жизнь Кулясова. Его уже перевели в государственную больницу, где 30 сентября попытались вывести из комы. Но безуспешно.

«Родственники в ужасе ждут, когда находящегося на искусственной вентиляции легких мужчину переведут из реанимации в общую палату, а российские ведомства по-прежнему безмолвствуют. По информации агентства, еще 26 сентября вице-премьер Ольга Голодец дала федеральному Минздраву поручение решить вопрос с эвакуацией россиянина, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки», - отмечает издание.

По словам пресс-секретаря минздрава Южного Урала Марии Хворостовой, региональное ведомство в курсе, но пока не получало уведомлений о скором прибытии борта с пострадавшим в Челябинск.

«В таких случаях нас предупреждают о том, что необходимо подготовить реанимобиль для транспортировки больного. Сейчас мы ждем „отмашки“ от Всероссийского центра медицины катастроф „Защита“, чтобы встретить нашего земляка в аэропорту и доставить в областную клиническую больницу, где он будет проходить лечение», - цитирует издание Хворостову.

«Посольства обеих стран в курсе, врачи разрешают перелет, но ответа все нет. Деньги закончились уже давно. Сейчас Андрей в государственной больнице, но она тоже платная, и в конце нам предъявят счет, — рассказала URA.Ru Юлия Коптева.