Российский программист задержан в Барселоне по запросу США

Не прошло и четырех месяцев с момента задержания в Испании российского программиста Станислава Лисова, как по запросу США в Барселоне снова был арестован представитель этой профессии - Петр Левашов из Петербурга. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

В каталонской столице он отдыхал вместе с женой, сыном и подругой семьи, сообщает телеканал RT со ссылкой на жену Левашова Марию. «Само задержание — это был кошмар. Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. Они положили всех нас на пол — и всё это на глазах у четырёхлетнего ребёнка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребёнком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем», — рассказала женщина.

По ее словам, полицейские отобрали у них все электронные устройства. "Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве", - вспоминает Мария.

Кроме того, она рассказала, что суд в Барселоне уже провёл заседание с мадридским судом по Skype. В ходе этого заседания было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в барселонской тюрьме. «И даже не дали вызвать выбранного нами адвоката. В российское консульство я обратилась сразу. Там ответили, что сейчас очень много таких случаев — как под копирку. И всё. Вроде завтра консул едет к мужу. Нам сейчас помогает адвокат из Барселоны, но пока с адвокатами непонятно, я в растерянности, ищу», — говорит супруга Петра.

Сейчас Мария всё ещё находится в Испании вместе с ребёнком. «Я просто в шоке и не знаю, что делать и к кому обратиться. Я только ясно понимаю, что если моего мужа вышлют в США, мы с сыном больше его не увидим. Они сфабрикуют всё что угодно, но не выпустят его никогда, — переживает Мария. — Пётр в России занимался разными стартапами и ещё другими проектами, в которые я не вмешивалась. И ещё у нас агентство по организации мероприятий».

В январе при похожих обстоятельствах и тоже в Барселоне был задержан другой российский программист - Станислав Лисов.