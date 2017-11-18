Российские пранкеры разыграли министра обороны Испании

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли министра обороны Испании Марию Долорес де Коспедаль после ее заявления о "руке Москвы" на референдуме в Каталонии. От имени "министра обороны Латвии" они сообщили ей, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон — агент российских спецслужб по кличке Чиполлино, а половина российских туристов в Барселоне — кадровые военные.

"Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль попала в поле нашего зрения после ее заявления, что на референдуме в Каталонии прослеживалась "рука Москвы" — подозрительный интернет-траффик из России. Мы связались с ней, Алексей представился министром обороны Латвии и пообещал передать секретные документы, свидетельствующие о том, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон может быть агентом российских спецслужб по кличке Чиполлино", — рассказал Кузнецов агентству РИА Новости.

Разговор пранкеров с министром опубликован на YouTube.

"Сейчас множество туристов, которые были заброшены на территорию Барселоны отдыхать под видом российских туристов, — это, в основном, на 50% военнослужащие российских спецслужб… Пучдемон уже давно работает на российскую разведку, нам известен даже его псевдоним — Чиполлино", — заявил де Коспедаль Столяров.

По словам Кузнецова, испанский министр позже сама перезвонила пранкерам и сообщила, что рассказала о разговоре премьер-министру Испании и он заинтересован во встрече с министром обороны и премьером Латвии. "Мы подтвердили, что тоже заинтересованы во встрече, но позже она видимо догадалась, что это розыгрыш, больше звонков не последовало", — сказал Кузнецов.

Ранее де Коспедаль заявила, что испанское правительство уверено в распространении "пропаганды" о каталонском кризисе в интернете с территорий России и Венесуэлы, однако не знает, кто за ней стоит. Она также сообщила, что эта информация "находится на стадии анализа".