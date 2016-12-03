Российские инвесторы восстанавливают позиции в регионе Коста-дель-Соль

Российские инвесторы уверенно восстанавливают свои позиции в регионе Коста-дель-Соль, пишет La Opinión de Málaga. Клиенты вновь обратили внимание на так называемый "золотой треугольник", объединяющий Марбелью, Эстепону и Бенаавис. Кризис в РФ, спровоцированный конфликтами на Украине и падением рубля, в меньшей степени повлиял на уровень спроса в данной зоне: изначально он наблюдался со стороны менее многочисленной группы клиентов, однако обладающих более высокой покупательской способностью и ориентированных на сектор роскоши.

По словам председателя Международного испано-русского форума Рикардо Боканегра, число инвесторов в регионе по-прежнему остается ниже прежнего уровня, однако эта тенденция совпала по времени с наплывом наиболее состоятельных покупателей, которых интересует самая дорогая недвижимость. Существует целый ряд факторов, которые свидетельствуют о потенциальных улучшениях в будущем. В их числе – упрощение административных процедур, а также существование так называемой "золотой визы", которая позволяет владельцам недвижимости стоимостью более 500 000 евро получить вид на жительство в Испании. Для многих россиян это - гарантия возможности свободно вести свою деятельность, находясь в Европе.

Помимо этого, возвращение инвесторов совпало с восстановлением рынка туризма, где на протяжении вот уже некоторого периода наблюдается заметный рост. В соответствии с прогнозами, подобная ситуация будет сохраняться по меньшей мере до конца года.