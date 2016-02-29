Российские и испанские нотариусы подписали соглашение о правовом сотрудничестве

В соответствии с этим документом вышеупомянутые организации запустят совместные проекты, призванные гарантировать качество государственных нотариальных услуг в обеих странах и поспособствовать повышению эффективности публично-правовых документов. В краткосрочной перспективе в рамках соглашения планируется организовать юридические коллоквиумы для всех представителей правовых профессий, первый из которых состоится в России и будет посвящен урегулированию деятельности нотариусов. Кроме того, совместный план подразумевает сотрудничество в области образования, где особый упор будет сделан на обмен новшествами в сфере законодательства и перевод потенциально интересных юридических трудов.

Российская делегация посетила Коллегию нотариусов Мадрида и одну из местных контор, чтобы лично понаблюдать за ее ежедневной работой и познакомиться с услугами, которые их испанские коллеги оказывают населению и государственным администрациям Испании.

Закон, регулирующий работу российских нотариусов на сегодняшний день, был принят в 1993 году, а сама система, напоминающая западные, была создана 150 лет назад. Она действовала до революции и была воссоздана после развала СССР.

Российский нотариат возглавляет Федеральная палата, которой подчиняются 80 региональных. Членство в коллегии обязательно для всех нотариусов. В настоящее время профессиональной деятельностью в данной области занимаются более 7 000 человек.

В Испании работают более 2 800 нотариусов. Они относятся к 17 коллегиям, которые представляют интересы профессионалов, обеспечивают им постоянное обучение и контролируют их социальную деятельность. Главы коллегий формируют Генеральный совет нотариата, представляющий коллектив на национальном уровне. В нотариальных конторах также работают около 17 000 представителей юридической сферы.