Российская компания займется поставками живых коз из Испании

Компания «Инновации и технологии в животноводстве» (ИТЖ), созданная при поддержке Министерства сельского хозяйства Московской области, займется поставками живых коз из Испании.

Специалисты компании уже прошли обучение в Испании по искусственному осеменению коз, новым программам кормления и уходу за животными. Теперь им предстоит наладить в Россию работу ассоциации козоводов элитных испанских пород. «Мы первые в российской истории, кто будет поставлять коз из Испании», - рассказали агентству EFE представители ИТЖ. Для этого подписан контракт на эксклюзивные поставки как биоматериала, так и самих коз.

Компания планирует использовать испанских коз для производства сыров и детского питания. Молоко этих коз после пастеризации становится очень нежным и нравится детям.