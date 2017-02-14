Прокуратура Альмерии: 13-летняя россиянка не занималась проституцией

Прокуратура Альмерии опровергла информацию о том, что изъятая на прошлой неделе из семьи 13-летняя русская девочка занималась проституцией по требованию своей матери. Как сообщают информагентства Испании со ссылкой на источники в органах, из полученных сведений «не следует», что мать побуждала девочку к сексуальным контактам. На самом деле девочка была нанята для выполнения домашней работы, а ее родительница, имеющая сильную алкогольную зависимость, требовала, чтобы дочь приносила домой алкогольные напитки, сигареты и еду. В противном случае она била девочку и выгоняла ее из дома.

Источники в прокуратуре уточнили, что мать, в отношении которой суд вынес запрет на приближение к пострадавшей и ее 9-летнему брату, проходит в качестве обвиняемой по делу о плохом обращении и невыполнении родительских обязанностей. Что касается 59-летнего Х.М.С.П., который был арестован за предполагаемое сексуальное насилие над совершеннолетней, то прокуратура уточняет, что физических контактов с девочкой он не имел. Мужчина действительно познакомился с ней на городской набережной и предложил ей работать у себя дома, где и попытался совершить насилие, однако девочка оказала сопротивление, и агрессор ее не тронул.

В прокуратуре отметили, что девочка жила вместе с матерью и братом в другой провинции, где ходила в хорошие школы и успешно училась. Ситуация изменилась в прошлом году, когда семья переехала в городок Эль-Эхидо, а затем в Альмерию, где они незаконным образом занимали жилище как сквоттеры. Сторона обвинения отмечает, что мать полностью отстранилась от выполнения своих родительских обязанностей. Наряду с ее алкогольной зависимостью и условиями, в которых оказалась девочка, последняя могла действительно рано или поздно оказаться втянутой в проституцию.

Кроме того, представители прокуратуры рассказали, что девочка работала в одной из городских кондитерских за 2-3 евро в день. Ее владелец был задержан как предполагаемый автор преступления против прав работников.

После прошедшей в январе полицейской операции девочка и ее брат были доставлены в центр защиты несовершеннолетних. Национальная полиция направила в Правительство Андалусии документ с требованием лишить их мать родительских прав.

Ранее российские СМИ сообщили, что 13-летняя россиянка занималась проституцией с одобрения своей матери.