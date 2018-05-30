«Победа» летом будет ежедневно летать из Москвы в Жирону

Российский лоукостер «Победа» увеличивает количество рейсов между Москвой и Жироной. На протяжении летнего сезона авиакомпания будет совершать ежедневные рейсы между двумя городами, в связи с увеличением туристического потока.

Летнее расписание будет действовать с июля по сентябрь. Зимой «Победа» летает из московского Внуково в аэропорт «Жирона-Коста-Брава» трижды в неделю, а в апреле, мае и июне - пять раз в неделю.

Кроме того, со 2 июня «Победа» начнёт летать в Жирону из Санкт-Петербурга.