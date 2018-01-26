На Канарах задержан почётный консул РФ по подозрению в преследовании россиянки

Почетный консул России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Гонсало Парада в пятницу должен предстать перед Судом по делам насилия в отношении женщин. Консул был задержан после сообщения, поступившего от его бывшей супруги - гражданки России, которая работает в консульству, передает агентство EFE со ссылкой на источники в суде.

Издание Canarias 7 пишет, что Парада был задержан агентами полиции, которые отреагировали на жалобу россиянки. Как утверждает женщина, консул несколько раз пытался на нее напасть, а также угрожал ей, в том числе обещая оставить без работы, выслать из страны и отобрать детей. Кроме того, женщина уверяет, что на работе - в российском консульстве на Канарах - Парада неоднократно оскорблял её и преследовал. Это, а также попытки физической расправы, по словам россиянки, заставили её обратиться в полицию. Один из последних эпизодов произошел в конце ноября, когда Парада попытался ударить её, уточняет издание. Женщина утверждает, что после разрыва преследования, угрозы и слежка за ней стало обычным делом.

Вместе супруги прожили 16 лет, у них есть общий сын.