МИД: Испания никогда не обвиняла Россию в хакерских атаках

Министерство иностранных дел заявило 16 ноября, что Испания никогда не обвиняла российское правительство в том, что оно стоит за хакерскими атаками. Как сообщает агентство EFE, речь идёт о фейковых новостях о событиях в Каталонии.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова опровергла обвинения во вмешательстве со стороны России в события, происходящие в Каталонии, и призвала своих испанских коллег «отвечать за свои слова и предоставить конкретные факты».

В ответ на упрёки со стороны МИД России в испанском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что было установлено, что большинство поддельных аккаунтов в социальных сетях, с помощью которых распространялась недостоверная информация, «физически располагались на территории России». При этом подчёркивается, что под этими заявлениями не подразумевалась причастность российского правительства. В Министерстве иностранных дел Испании выразили надежду на то, что это обстоятельство не скажется на отношениях между двумя странами.