Мэр Малаги получил медаль Пушкина

Мэр Малаги Франсиско де ла Торре получил из рук президента Российской Федерации Владимира Путина медаль Пушкина за заслуги в развитии культурных связей между Россией и Испанией. Особое признание получил вклад мэра в создание в столице Коста-дель-Соль филиала петербургского Русского музея, который был открыт 25 марта 2015 года на территории бывшей табачной фабрики.

Церемония вручения российской государственной премии иностранным гражданам состоялась в Андреевском зале Кремлёвского дворца. Премия присуждается ежегодно, награждение приурочено к Дню Народного единства 4 ноября.

В своей благодарственной речи де ла Торре подчеркнул роль Малаги как культурного центра. Он подчеркнул, что «у русской культуры есть свой дом на побережье Средиземного моря» и назвал русское искусство одним из «самых захватывающих и совершенных». Испанец также вспомнил о любви Екатерины Великой к андалусскому вину и сравнил Александра Пушкина с Мигелем де Сервантесом.

Де ла Торре добавил, что коллекция Русского музея в Малаге была собрана, во многом благодаря послу России в Испании Юрию Корчагину. Она включает ценные образцы русского искусства разных периодов. Экспозицию ежегодно обновляют, и проводят временные выставки.

Мэр Малаги также был удостоен французского национального Ордена Почётного легиона за развитие культурного сотрудничества и создание филиала Центра Помпиду в столице Коста-дель-Соль.