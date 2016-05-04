Лоукостер «Победа» ввел рейс Москва-Жирона

Российский лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») начинает выполнять регулярные рейсы между аэропортами «Внуково» (Москва) и «Жирона» (Жирона, Каталония). Стоимость билетов начинается от 999 рублей.

Первый самолет отправится в Испанию 9 июня. Рейс будет выполняться два раза в неделю на регулярной основе.

Авиапарк «Победы» состоит из самолетов Boeing-737-800. Каждый рассчитан на 189 пассажиров.

"Стоимость перелета по новому направлению традиционно начинается от 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Однако количество билетов по такой цене будет минимальным в высокий сезон", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.