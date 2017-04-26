Каждый третий обладатель "золотой визы" в Испании - из России

Россияне уступили только китайцам по числу полученных "золотых виз" в Испании (вид на жительство в обмен на приобретение недвижимости на сумму более 500 тысяч евро). А по общему объему вложенных средств (полмиллиарда евро) инвесторы из России занимают первое место.

По состоянию на конец 2016 года объем средств, вложенных обладателями так называемой «золотой визы» в приобретение недвижимости в Испании, достиг 1,554 миллиарда евро. Как сообщает портал Idealista, самую многочисленную группу – около трети – обладателей подобного вида на жительство составляют граждане Китая и России. А самыми популярными направлениями для приобретения имущества оказались Барселона, Малага и Мадид.

Китайские клиенты, которых среди инвесторов оказалось в общей сложности 702 человека, вложили в недвижимость и земли 489 миллионов евро. В свою очередь, россияне (640) инвестировали 501 миллион. Средняя стоимость приобретенных китайскими покупателями активов составила 696 000 евро, а российскими – 783 000 евро. Почти половина сделок – 893 – была совершена в Барселоне. За ней следуют Малага (348), Мадрид (306) и Аликанте (151).

По данным Государственного секретариата по вопросам торговли, в общей сложности с момента ее создания в конце 2013 года «золотую визу» получили 2 236 инвесторов, которые вложили 2,157 миллиарда евро. 1,554 миллиарда были инвестированы в недвижимость, 495 миллионов – в бизнес-проекты и 108 миллионов – в финансовые активы.