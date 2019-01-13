Из-за российского эмбарго в Испании хотят уничтожить персиковые плантации

Союз Эстремадуры требует от властей автономного сообщества разработать план по вырубке тысяч персиковых деревьев. Из-за российского эмбарго на ввоз фруктов и овощей из Европейского союза и регион, и Испания в целом потеряли значительную часть потребителей.

С момента введения эмбарго в 2014 году в Испании ежегодно наблюдалось перепроизводство персиков и нектаринов, и, как следствие, падение цен на них. Ситуация повторяется из года в год период с начала июля до конца августа и негативно сказывается на состоянии сектора. Помощь со стороны ЕС оказалась малоэффективной, и в минувшем сезоне падение цен продолжилось.

Союз Эстремадуры в начале 2018 года обратился в Министерство сельского хозяйства Испании с предложением добровольно уничтожить плантации, для которых невозможно отыскать альтернативные рынки сбыта. Еврокомиссия отказалась выделить финансирование на такие меры, и производители вступили в переговоры о разработке плана вырубки фруктовых деревьев при содействии центральной и автономной администраций. В Каталонии была достигнута подобная договорённость о выделении средств на ликвидацию 2 тысяч га с персиковыми и нектариновыми деревьями.

В Эстремадуре производители хотят уничтожить 500 га персиковых и нектариновых плантаций. Затраты оцениваются в 4500-5000 евро за каждый гектар. Вырубку планируется завершить в течение двух лет. В настоящее время общая площадь фруктовых плантаций в регионе превышает 32 тысячи га.