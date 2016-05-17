Испанские визовые центры ввели предварительную запись

Испанские визовые центры в Москве и Екатеринбурге ввели предварительную запись, чтобы избежать больших очередей. В остальных визовых центрах на территории России прием ведется в порядке живой очереди.

«Информируем Вас, что с 3 мая предварительная запись на подачу документов необходима только для ВЦ Москвы и Екатеринбурга. Подать документы во всех остальных ВЦ Вы можете без предварительной записи в порядке живой очереди в часы работы визовых центров”, - говорится в сообщении визового центра.

При оформлении предварительной записи важно включить в нее всех заявителей – и взрослых, и детей.