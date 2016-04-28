Испания ждет роста турпотока из России

Турпоток из России в Испанию начинает восстанавливаться в 2016-м году после резкого сокращения в последние два года. В 2013-м страну посетили больше 1,5 млн россиян, но потом этот показатель упал на 40%. Советник посольства России в Испании Сергей Мелик-Багдасаров сообщил журналистам, что в этом году спрос оживится и в ближайшие пару лет посещаемость Испании российскими туристами может достичь миллиона человек.

В минувшие годы на снижение интереса к Испании повлияло падение курса рубля по отношению к евро. Но с начала 2016-го уже отмечен рост числа пребывающих россиян на 4,69%. Рубль не подорожал, но оказались недоступны другие любимые направления для отдыха: Турция и Египет.

Багдасаров особенно отметил, что Турция и Египет не закрыты для Россиян, они могут туда путешествовать, если хотят, но он убежден, что соотечественники предпочитают безопасность. К тому же ожидается, что Испания упростит въездные процедуры.

Советник считает, что россиянам особенно нравится ездить в Каталонию, потому что этот регион умеет хорошо «продать» свои достопримечательности. Он советует Андалусии быть в этом плане поактивнее. В целом он полагает, что туристам в Испании комфортно: отличная погода, отменная кухня, море…

Испания является четвертой по посещаемости страной для российских туристов. Основные направления: Каталония, Канарские острова, Валенсия, Балеарские острова, Андалусия и Мадрид.