Испания выдала США россиянина Петра Левашова

Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил источник в национальной полиции королевства. В официальном пресс-релизе правоохранительных органов говорится, что гражданин РФ "был передан американским маршалам". При этом не уточняется имени россиянина. Тем не менее источник в полиции подтвердил, что речь идет о задержанном в апреле прошлого года Левашове.

Министерство юстиции США ранее объявило о ликвидации сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама. В причастности к сети обвиняется Левашов.

Используемый хакерами вирус применялся против компьютеров с операционной системой Microsoft Windows. Злоумышленники получали возможность собирать любые сведения об их владельцах и других лицах, перехватывая потоки данных.

В посольстве РФ в Мадриде ранее отмечали, что испанским властям был передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции Левашова в Россию. В свою очередь замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявлял, что Москва категорически против экстрадиции граждан России "в иностранные государства, в данном случае в США".

ТАСС запросил комментарий российского посольства в Испании на выдачу Левашова США.