Испания и Россия работают над взаимным признанием водительских удостоверений

Посол России в Испании Юрий Корчагин дал интервью агентству РИА Новости, в котором рассказал, что сейчас страны активно работают над соглашением о взаимной признании водительских удостоверений.

«Это весьма актуальная проблема: немало наших граждан, проживающих в Испании, рассчитывают на ускоренное урегулирование формальностей, которые позволят им беспрепятственно пользоваться правом на вождение автомобиля. Документ согласован, остались лишь технические детали, которые надо доработать. Рассчитываю, что это удастся сделать до конца текущего года», - заявил посол.

Полностью интервью – здесь.