Испания и Россия будут вместе бороться с «фальшивыми новостями»

Испания и Россия объединят усилия в борьбе с дезинформацией в интернете. Это одна из главных договорённостей, достигнутых в ходе встречи между министрами иностранных дел двух стран Жозепом Боррелем и Сергеем Лавровым, которая состоялась в Мадриде 6 ноября.

На встрече Боррель выразил обеспокоенность распространением «фальшивых новостей» о Каталонии. Лавров выступил с предложением создать совместный форум, чтобы вместе проанализировать ситуацию, и испанский дипломат поддержал его.

Боррель заявил, что эта проблема не должна быть причиной трений в двусторонних отношениях. Он отметил, что в Испании «никогда не утверждали, что за этим стоит российское правительство, но определённая информация шла из российских источников». Лавров, со своей стороны, заверил, что сделал схожее предложение о совместной борьбе с дезинформацией на уровне всего Европейского Союза. Он также указал на то, что доказательств российского вмешательства не существует. При этом он выразил готовность обсуждать существующую проблему и подчеркнул, что вмешательство в дела третьих стран недопустимо.

Министры двух стран также коснулись вопроса европейских санкций в отношении России. По словам Борреля, Испания – одна из наиболее пострадавших от этих мер стран. Он призвал к нормализации отношений и заявил, что Мадрид «из солидарности» поддержал решение Брюсселя о введении санкций. Лавров, в свою очередь, отметил, что Испания входит в число стран, которые «понимают анормальность текущей ситуации в отношениях между Россией и ЕС», и предположил, что она сняла бы санкции при отсутствии давления со стороны Евросоюза.

Визит российского дипломата свидетельствует о «потеплении» в отношениях двух стран. В предыдущий раз Лавров приезжал в Мадрид в марте 2014 году в связи с событиями в Украине.