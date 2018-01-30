El Confidencial: связи Пучдемона с российским бизнесменом Аминовым подтвердились

27 ноября 2015 года в бытность Пучдемона мэром Жироны он был замечен с Аминовым во время совместного обеда в одном из местных ресторанов. Незадолго до этого россиянин приобрёл неподалёку от Жироны виллу стоимостью более 7 миллионов евро.

То, что такая встреча имела место, подтвердили в мэрии Жироны. На ней также присутствовал раввин Даниэль Либерсон, обладающий большим авторитетом в еврейской общине. В мэрии Жироны отметили, что инициатором встречи выступил именно Либерсон, а Аминов присоединился позже. В правительстве Каталонии, напротив, в период нахождения Пучдемона у власти факт встречи пытались скрыть. Как сообщает издание, окружение Пучдемона в Брюсселе, как и представители партии Junts per Catalunya, также отказались комментировать эту информацию.

Полгода спустя, 11 июня 2016 года, Пучдемон, уже будучи председателем правительства Каталонии, принял участие во встрече раввинов в Жироне, на которой также присутствовал Аминов. Женералитат вновь пытался замалчивать этот случай.

Аминов часто бывает в Каталонии и принимает активное участие в жизни местной еврейской общины, подчеркивает издание. В частности, он выступил спонсором создания Еврейского образовательного центра в квартале Эль-Каль в Жироне.