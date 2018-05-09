"Бессмертный полк" в четвёртый раз прошагал по Барселоне

В воскресенье 6 мая Барселона по уже сложившейся традиции широко отметила День Победы. В рамках праздничной программы состоялся автопробег из Льорет-де-Мара до Барселоны. А с 11 утра на площади Каталонии началась подготовка к шествию "Бессмертного полка", организаторы праздника и волонтёры раздавали живые гвоздики и белые шары и, конечно же, Георгиевские ленты. Об этом сообщил председатель Оргкомитета Бессмертного полка в Барселоне, член СОРС Испании Михаил Медведев.

В полдень началось шествие Полка по главному бульвару La Rambla до памятника Колумбу и обратно до площади Каталонии, где далее состоялся праздничный митинг. Во время шествия участники произносили лозунги, прославляющие города-герои и советских полководцев. Жители Барселоны и гости города, оказавшиеся в это время в центре города, приветствовали шагавших с портретами героев, хлопали, улыбались, многие делали фотографии.

На митинге по окончании шествия прозвучал Гимн России, организаторы произнесли торжественные речи на русском и испанском языках, все собравшиеся почтили минутой молчания память наших героев, отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм и отстоявших идеалы мира, добра и справедливости.

Далее состоялись народные акции "Стихи Победы" и "Песни Победы", когда соотечественники могли прочитать стихи или исполнить военные песни. Также все участники дружно спели всем известные песни: "День Победы", "Катюша", "Смуглянка" и "Десятый наш десантный батальон". Все желающие потом еще долго фотографировались на память с волонтерами, одетыми в военную форму тех лет.

После праздничного митинга на центральной площади города все желающие могли продолжить праздник в художественной галереи "Артерия BCN", где был организован праздничный концерт.

Организаторами мероприятия стали: Каталано-русская ассоциация научного и культурного сотрудничества (Ампоста, Реус), ассоциации "Радуга", "Открытый Мир", "Патриоты Великого Отечества" (Барселона), а также каталонское отделение мадридской ассоциации "Благое дело". Акцию поддержали активисты из Льорет-де-Мар и художественная галерея "Артерия BCN".