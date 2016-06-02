"Аэрофлот" запустил ежедневный прямой рейс Москва-Аликанте

1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнять прямые ежедневные перелеты из Аликанте в Москву. Приход российского перевозчика в аэропорт Эльче подтвердил значимость побережья Коста-Бланка как туристического направления для российского рынка. За 2015 год в Аликанте прилетело более 169 000 россиян, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в РФ, эти показатели не перестают расти. Так, на текущий год запланировано 736 перелетов между Аликанте и Москвой и Санкт-Петербургом, которые выполнят компании S7, Vueling и "Аэрофлот".

Самолеты последней будут летать между аэропортами Аликанте-Эльче и Шереметьево. Вылет из Испании – в 16:20, а прибытие в Москву – в 22:05. В обратном направлении вылет намечен на 11:15 с прибытием в Аликанте в 15:10. На маршруте будет курсировать самолет Boeing 737.

Для региона Коста-Бланка российский рынок представляет особый интерес: туристы из РФ, посещающие провинцию Аликанте, тратят намного больше, чем гости из других стран. Объем их затрат превышает средние показатели в два раза.

Параллельно с этим 1 июня "Аэрофлот" запустил рейс из Валенсии в Москву, который также будет выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737.

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