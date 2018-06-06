10% иностранных покупателей недвижимости в Барселоне - русские

Рынок жилой недвижимости в Барселоне вновь привлекает всё больше покупателей и инвесторов из России. Их доля, по данным агентства элитной недвижимости Barnes España, в настоящее время составляет 10% от общего числа иностранных клиентов.

По данным агентства, самые востребованные среди русских районы каталонской столицы - Педральбес, Туро-Парк, Сарриа и Эшампле, где цены колеблются от 6 до 10 тысяч евро за квадратный метр.

В Barnes España рост спроса среди русских покупателей связывают со стабилизацией рубля и ростом на рынке жилья в Каталонии. В агентстве также отмечают, что число русских жителей Барселоны за последние десять лет увеличилось на 67%.

В компании уверены, что столица Каталонии по-прежнему способна предложить привлекательные условия для инвесторов из России.