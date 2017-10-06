Жители Тенерифе приняли необычное облако за НЛО

Пользователи Twitter активно обсуждают странное облако, возникшее в небе над островом Тенерифе, которое они поначалу приняли за НЛО. Юзеры размещали в сети фотографии загадочного объекта, по форме напоминающего летающего тарелку, и обсуждали различные версии его происхождения, пишет La Vanguardia.

Впрочем, в реальности все оказалось куда более прозаичным. Подобный вид атмосферных явлений, кажущийся обывателям крайне странным, хорошо знаком экспертам. На Канарских островах так называемые линзообразные облака нередко можно увидеть с вершины горы Тейде. Формируются они в момент столкновения сильного ветра и массы горячего воздуха с горой. Влага, содержащаяся в восходящем по горе потоке ветра, конденсируется; если она встречается с горячей воздушной массой, то этот процесс прерывается и облако приобретает плоскую приплюснутую форму, которая напоминает летающую тарелку.