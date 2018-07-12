Жертвы крушения поезда под Сантьяго обвиняют Конгресс во лжи

Пострадавшие в результате крушения поезда в Ангройсе (Ла-Корунья) обрушились с критикой на комиссию по расследованию происшествия. Они заявляют, что политики распространяют ложную информацию об аварии и призывают парламентскую комиссию к ответственности.

Жертвы крушения присутствовали на этой неделе на заседании комиссии по расследованию железнодорожной аварии, которая произошла 24 июля 2013 года. Из-за того что состав сошёл с рельс, 80 человек погибло и 144 получили ранения. В ассоциации жертв трагедии заявили, что крушение произошло из-за череды ошибок, спешки и давления, что привело к тому, что состав был пущен на линию без необходимого анализа рисков.

В частности отмечается, что в министерстве развития линия не числилась как высокоскоростная, системы безопасности не работали, а комиссия по расследованию состояла из сотрудников организаций, которые понесли убытки в результате аварии.