В Валенсии найден чемодан с трупом

В Валенсии у мусорных баков на проспекте Avenida Peris y Valero был найден чемодан, внутри которого находилось тело человека.

По информации агентства Europa Press, около полуночи во вторник, 12 сентября, в полицию поступил звонок с сообщением о находке. По предварительным сообщениям, погибший – мужчина, получивший многочисленные ножевые ранения.

Расследованием этого дела занимается следственная группа Национальной полиции, специализирующаяся на убийствах. На месте также работали сотрудники экспертно-исследовательского подразделения полиции и судебной комиссии.