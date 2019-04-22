В Таррагоне проверяют АЭС на предмет утечки

В провинции Таррагона суд приступил к рассмотрению дела о возможной утечке радиации на АЭС Vandellós II в феврале 2018 года.
Год назад соответствующее заявление поступило от экологической организации Sociedad Humana. В нем указывалось, что по вине работников реактора в течение 17 дней происходила утечка из-за неполадок в отсеке, поддерживающем стабильную температуру.
12 апреля эксперты изучили реактор и пришли к выводу о наличии состава преступления, что позволило дать ход делу.Темы: Происшествия