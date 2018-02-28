В Стране Басков водитель грузовика заблудился и умер от инфаркта

Водителя грузового автомобиля настиг сердечный приступ после того как он, последовав указаниям GPS, свернул на просёлочную дорогу, где заблудился и застрял в грязи.

54-летний болгарин был найден мёртвым внутри грузовика на дороге в муниципалитете Элоррио (Бискайя). В местной полиции сообщили, что какие-либо признаки насильственной смерти на теле мужчины отсутствовали. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стал инфаркт.

Водитель работал в испанской компании. Съехав на просёлочную дорогу, фура проехала около километра по узкой дороге, до тех пор пока не увязла в грязи. Баскская полиция обездвижила грузовик, и водителю пришлось провести ночь внутри автомобиля. Местные жители пришли ему на помощь и накормили.

За последний год это третий автомобиль, который застревает по вине GPS в Элоррио по дороге на склад компании Eroski.