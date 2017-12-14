В Мадриде за кражу айфонов с помощью зубов задержана румынка

Испанская полиция задержала 16-летнюю девушку, которая украла 10 мобильных телефонов в салоне Apple у Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Вместе с задержанной в совершении краж участвовал 13-летний подросток. Оба малолетних преступника имеют румынское происхождение. В магазине они выбирали самые новые и дорогие модели, перегрызали зубами провода, соединяющие телефоны с демонстрационными стендами, пока поблизости не было сотрудников охраны, и убегали прочь из салона.

Как сообщает ABC, имело место несколько случаев краж, которые произошли в конце ноября – начале декабря. Полиция установила личность и местонахождение подростков 6 декабря. Задержана была только девушка, поскольку её сообщник ещё не достиг возраста административной и уголовной ответственности.