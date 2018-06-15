В Каталонии ликвидировали банду, грабившую туристов на дорогах

Каталонская полиция раскрыла преступную организацию, которая занималась грабежом на трассе AP-7 от Ла-Жункера в Жироне до Таррагоны. Бандиты промышляли преимущественно на объектах дорожной инфраструктуры.

В результате операции было задержано 15 человек, все являются выходцами из Косово. Преступники работали в группах под руководством четырёх лидеров. Они действовали по отработанной схеме: пока одни отвлекали водителя и пассажиров, другие забирали из салона ценные вещи и деньги. Чаще всего водителей выманивали из автомобилей под предлогом якобы проколотого колеса. Больше всего ограблений злоумышленники совершали в летний сезон, а их жертвами становились, в первую очередь, иностранные туристы, которые имели при себе крупные суммы денег.

Полиция произвела задержания в Кастельфельдсе, Бадалоне, Барселоне и Виланова-и-ла-Жельтру. Почти все задержанные ранее судимы. На их счету сотни правонарушений в разных странах Европы.

Арестованных обвиняют в ограблении, преступлениях против безопасности дорожного движения, подделке документов и запугивании.

Расследование длилось почти полгода в сотрудничестве с компанией Abertis, которая занимается дорожным управлением. Только за время проведения расследования банде удалось совершить около 50 ограблений. Скрываясь от полиции, преступники постоянно переезжали с места на место и пользовались поддельными документами.