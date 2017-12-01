В Испании задержана жена главаря грузинской мафии

Автономная полиция Каталонии и Национальная полиция провели совместную операцию в Барселоне и Мадриде, направленную против грузинской мафии. Как сообщают информационные агентства Испании, ее результатом стало задержание супруги главаря группировки, вора в законе Кахабера Шушанашвили, в настоящее время находящегося под арестом во Франции. Приближенные к следствию источники объяснили, что во время нахождения Шушанашвили в тюрьме задержанная Катерина М. получала довольствие из «общака» банды в размере 6 000 евро в месяц.

В общей сложности в ходе операции в Барселоне и ее окрестностях были задержаны 23 человека. В Мадриде же была проведена масштабная облава, по итогам которой полицейские арестовали предполагаемого казначея, распоряжавшегося вышеупомянутыми суммами. «Общаком» в преступных кругах называют своего рода фонд солидарности, куда члены группировки посылают деньги, предназначенные для семей заключенных и главарей.

Задержанный оказался владельцем компании, занимавшейся отправкой посылок. В ее офисах в Барселоне и Мадриде были произведены обыски. По предварительным данным, члены банды пользовались услугами фирмы для отправки украденных вещей. Группировка, специализировавшаяся на ограблении квартир и отмывании денег, высылала похищенные часы, драгоценности и электронику к себе на родину для последующей перепродажи.

Расследование было начато два года назад, когда 4 января 2016 года в Таррасе (Барселона) в ходе разборок между враждующими организациями были застрелены два члена клана, в том числе заместитель Шушанашвили Гела Гаришвили. По итогам следствия правоохранительным органам удалось расформировать несколько мелких ячеек, специализировавшихся на ограблениях со взломом. Они осуществлялись в основном в Каталонии, но также и в других точках страны. Часть добычи направлялась в вышеупомянутый общак. За последние два года в ходе различных этапов операции были задержаны около 60 человек.