В Испании раскрыли сеть арендодателей-мошенников, которая наживалась на туристах

Испанская полиция раскрыла международную преступную группу, которая занималась мошенничеством, связанным со сдачей жилья в аренду в Испании. Участники банды создавали поддельные страницы для бронирования жилья в интернете, чтобы обмануть пользователей.

В результате операции по подозрению в мошенничестве было задержано 45 человек. Злоумышленники предлагали в аренду жильё в разных туристических зонах по всей Испании. В некоторых случаях сумма залога для бронирования достигала 3 тысяч евро. Размер ущерба в сумме может составлять до 400 тысяч евро.

Мошенники размещали объявления о сдаче квартир и домов в аренду с помощью популярных платформ бронирования. Пользователей, которые проявляли интерес к несуществующим объектам, перенаправляли на поддельную страницу для оплаты, внешне похожую на страницу системы оплаты портала, с помощью которой туристы переводили деньги на банковский счёт злоумышленников.