В Гранаде задержана глава женской ОПГ

Национальная полиция Испании задержала в Гранаде и выслала из страны 52-летнюю гражданку Хорватии. Её называют главой организованной преступной группы (ОПГ) «Боснийский клан». Преступная группа, которой управляла хорватка, занималась кражами в туристических зонах по всей Испании. Она состояла из 4-5 женщин.
Что касается главы ОПГ, то у неё богатое криминальное прошлое. С 80-х годов она попеременно проживала во Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландах. И везде промышляла мошенничеством и кражами. Затем она перебралась в Испанию, где жила на протяжении последних 20 лет.
Женщина пыталась избежать высылки на родину и выдавала себя за гражданку Боснии, но всё равно была экстрадирована в Загреб.Темы: Происшествия Гранада